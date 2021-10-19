На утепление фасадов многоквартирных домов в 2022 году выделят 3,5 миллиарда рублей

В Белгородской области состоялось совещание по вопросам капремонта многоквартирных домов. Его провел губернатор Вячеслав Гладков. Главной темой обсуждений стало утепление фасадов. Сообщается, что в этом году на эти цели направили 1,7 миллиарда рублей. Работы проводят тридцать подрядных организаций в 190 многоквартирных домах. В 35-ти их уже полностью завершили.

- Общий процент выполнения на оставшихся объектах - более 60%, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По ее информации, в нескольких муниципалитетах жители отказались от утепления.

- У нас три дома в Ракитянском и Валуйском районах, а также в Грайворонском округе по разным причинам отказались от такого вида работ. Неожиданно для нас самих, но это решение жильцов, и мы его выполняем, - отметил глава региона.

Ожидается, что все работы завершатся в срок. Вячеслав Гладков также сообщил, что в следующем году объемы финансирования утепления фасадов увеличат вдвое. Сумма составит почти 3,5 миллиарда рублей.

- Мы утеплим фасады 2022 года, которые готовились к капремонту, и дома, в которых капремонт проводился в 2019 и 2020 годах. Объем таких работ увеличивается в разы, все торги необходимо провести уже в этом году, чтобы не затягивать начало работ в следующем, - поручил губернатор.