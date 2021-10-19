Обучающий проект банка «Открытие» получил премию

Академия бизнеса банка «Открытие» – обучающий проект для компаний МСБ – стала лауреатом премии в номинации «Услуги для корпоративных клиентов».

Данная премия – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Ее лауреатами становятся компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию услуг.

Лучших из лучших определяет голосование экспертного совета, в состав которого входят представители Союза потребителей Российской Федерации, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO и другие эксперты потребительского рынка и сферы услуг.

Мария Зленко, руководитель проекта Академия бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», руководитель Центра развития новых каналов продаж, подчеркивает:

- Всё, что мы делаем, в первую очередь, делается ради наших клиентов, предпринимателей. Эта награда особенно ценна для нашей команды. Мы искренне верим, что образовательный контент помогает развивать бизнес. И он должен быть бесплатным и доступным. «Открытие» – не просто банк для бизнеса. Мы не ограничиваемся комплексным финансовым обслуживанием клиентов, а стараемся стать для них надежным партнером.