В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения подростка

Всех, кто знает, где может находиться подросток, сообщить информацию в Следственный комитет. фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Напомним, 15-летний Дмитрий Ипатов из села Коньшино Губкинского городского округа пропал 16 октября. Он сообщил родным, что отправится на дополнительные занятия, но домой так и не вернулся. Мальчика ищут полиция, следователи и криминалисты СК, спасатели, водолазы, волонтеры и неравнодушные люди. Для поисков применяются беспилотники

По данным регионального Следкома, уходя, подросток не взял с собой никаких документов. О своих планах никого в известность не поставил. Отмечается также, что в последнее время юноша стал замкнутым, с одноклассниками не общался. В 2020-м году он уже уходил из дома. Тогда подростка нашли полицейские. Его поставили на учет и по истечении года сняли с него.

По факту исчезновения подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В пресс-службе ведомства отметили, что это необходимо для проведения максимально возможного комплекса следственных, процессуальных действий и экспертиз, чтобы установить место нахождения мальчика и причины ухода из дома, в полном объеме отработать все версии произошедшего с привлечением к расследованию специалистов, специальной и криминалистической техники, допросить свидетелей из круга общения юноши.

Напомним, в Следственном комитете просят всех, кто знает, где может находиться подросток, сообщить информацию по телефону 8-910-369-94-37.