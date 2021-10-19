Еще 298 белгородцев заразились коронавирусом, больше ста пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

В регионе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 298 человек. К числу выздоровевших добавились 229. Умерли за день четверо. Это житель Старооскольского городского округа 1942 года рождения, жительница Белгорода 1954 года рождения, житель Новооскольского городского округа 1964 года рождения и жительница Яковлевского городского округа 1936 года рождения.

Госпитализированы с коронавирусом сейчас 2095 человек. Из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в Белгородской области заболели 58507 человек. Выздоровели 50567. Умерли 1250.