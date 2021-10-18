Староосколец убежал из магазина с ящиком пива

В Старом Осколе в полицию обратились представители магазина, которые сообщили, что один из посетителей схватил ящик с восемнадцатью пол-литровыми бутылками пива и убежал. Устроить застолье мужчине помешали сотрудники ГИБДД. Наряд ДПС, оперативно среагировавший на сообщение о преступлении, задержал подозреваемого. Им оказался 35-летний житель одного из сел.

- Свою причастность к хищению злоумышленник пытался отрицать, забыв при этом, что похищенное находится у него в пакетах. Алкогольная продукция была изъята правоохранителями, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Уголовное дело возбуждено по статье грабеж. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.