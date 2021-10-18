Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 16:36

В Белгородской области нашли 36 снарядов времен ВОВ

Все боеприпасы были доставлены на полигон и ликвидированы
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ними.

При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ними.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

За минувшую неделю в Белгородской области обнаружили 36 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В частности, 12 октября в селе Хохлово Белгородского района в лесополосе грибник нашел минометную мину 81 миллиметр.

13 октября в Белгороде рабочие при сносе старого забора выкопали реактивный снаряд М-8.

16 октября в селе Шамино Шебекинского городского округа в лесополосе грибник наткнулся на 17 минометных мин 50 мм.

Благодаря слаженным действиям отделения взрывотехнической поисково- спасательной службы области все боеприпасы были доставлены на полигон и ликвидированы.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, в случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо:

- немедленно сообщить об опасной находке в Службу спасения по телефону «112» или в полицию - «102»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные

материалы - жерди, колья, веревки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай. Запрещается наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой) и прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место.