В Белгороде бывшего предпринимателя осудили за неправомерные действия при банкротстве

Бывшему белгородскому предпринимателю вынесли приговор за неправомерные действия при банкротстве. Следствие и суд установили, что в 2012 году он заключил со своим знакомым договор, согласно которому они вместе должны были делать вклады в реконструкцию и строительство нежилого помещения. Поскольку у фигуранта не было собственных денег, он по договорам займа получил от партнера на строительство своей части здания около 22 733 000 рублей.

- В декабре 2015 года, заведомо зная об имеющейся неоплаченной кредиторской задолженности, осужденный вывел все ликвидное движимое и недвижимое имущество на общую сумму 44 030 859 рублей из своей собственности, заключив односторонние безвозмездные сделки по договорам дарения, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По данным полиции, фигурант рассчитался с долгами еще на стадии следствия. В итоге суд приговорил 44-летнего мужчину к ограничению свободы сроком на один год.