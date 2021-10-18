В Белгородской области из-за неосторожного курения погиб мужчина

Огонь в одной из комнат повредил матрас.

- 16 октября в 18:37 поступило сообщение о пожаре в летней кухне в селе Засосна Красногвардейского района, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Огонь в одной из комнат повредил матрас.

К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина 1969 года рождения. К пожару, по предварительным данным, привела неосторожность при курении.

Пожар был ликвидирован до прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.