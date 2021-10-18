В Белгородской области насильнику пенсионерки дали десять лет строгого режима

Оглашен приговор 39-летнему жителю Яковлевского городского округа, обвинявшемуся в изнасиловании пенсионерки, разбое и угрозе убийством. По версии следствия, преступление произошло 5 июля этого года. Злоумышленник был на застолье у своего односельчанина. По просьбе хозяина его 70-летняя мать отправилась проводить подвыпившего гостя. Во дворе тот напал на пожилую женщину, стал ее душить и требовать деньги на выпивку. Мужчина вынудил пенсионерку зайти с ним во флигель и отдать ему из кошелька 900 рублей.

Однако на этом злоумышленник не успокоился. Он решил вступить с хозяйкой в половую связь, но получил отказ. Нападавший стал угрожать женщине и применять насилие, но столкнулся с активным сопротивлением. Чтобы сломить ее волю, злоумышленник сдавил шею жертвы руками и найденными ножницами нанес удар в шею, угрожая убить. После этого он изнасиловал пенсионерку и скрылся. О случившемся женщина сообщила в правоохранительные органы. Как сообщил региональный Следком, суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Злоумышленник отправится в колонию строгого режима на десять лет.