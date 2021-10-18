В Белгороде за неделю выявили 145 нарушителей масочного режима

Рейды проходят ежедневно. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде за прошлую неделю выявили 145 нарушителей масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

130 административных материалов по статьям 6.3, 20.6.1 КоАП РФ выписаны за нарушения в торговых центрах, магазинах, на территории крытых ярмарок, 15 протоколов составлено в транспорте.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией контроль за соблюдением масочного режима усилен. Рейды проходят ежедневно.