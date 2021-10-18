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Общество18 октября 2021 13:56

Осенние каникулы для белгородских школьников могут начаться раньше

Такую инициативу озвучил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
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Не исключено, что каникулы начнутся уже завтра, 19 октября.

Не исключено, что каникулы начнутся уже завтра, 19 октября.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекцией.

Глава региона Вячеслав Гладков дал поручение проработать возможность и при необходимости перенести школьные каникулы на более ранний срок для того, чтобы снизить уровень заболеваемости детей.

- Мое предложение следующее: перенести каникулы, - обратился губернатор области. - На дистанционное переводить нельзя, потому что качество образования ухудшается, родители категорически против. Перенесение каникул на две недели раньше срока, с моей точки зрения, должно привести к тому результату, о котором говорят врачи. Нужно снизить распространение коронавирусной инфекции.

Как стало известно ранее, всех детей с симптомами ОРВИ и гриппа с сегодняшнего дня по поручению главы региона начнут тестировать на ковид.