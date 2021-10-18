«Открытие»: новый функционал для упрощения документооборота

Новый функционал позволит значительно экономить ресурсы - как банку, так и клиенту.

Банк запустил услугу отправки электронных счетов-фактур для корпоративных клиентов. Отметим, что ежемесячно готовится примерно 4,5 тысячи их бумажных оригиналов. Теперь же сотрудник банка может сформировать электронные счета-фактуры - первичную, корректированную и исправительную - в формате xml и отправить клиенту в с усиленной квалифицированной электронной подписью банка в системе электронного документооборота «Диадок».

Преимущества очевидны. Банку нововведение поможет упорядочить работу со счетами-фактуры в форматах, установленных ФНС, сократить затраты рабочего времени и ресурсов подразделений фронт-линии банка на формирование, подписание и передачу клиентам бумажных оригиналов счетов-фактур по тарифам, включающим НДС. Клиент же без посещения офиса на своем рабочем месте и в кратчайшие сроки получает электронные счета-фактуры.

Как поясняют в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», далее планируется сформировать дополнительный канал обмена юридически значимыми электронными документами, в том числе документами свободного формата.