Свыше 58 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 294 пациента заболели, а выздоровели – 29. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1954 года рождения, житель Белгорода 1961 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - житель Губкинского городского округа 1947 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1958 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 294 пациента заболели, а выздоровели – 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 58209 человек, выздоровели – 50338, умерли – 1246.

Сейчас из 2051-го госпитализированного 81 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

16370 белгородцев - на самоизоляции, 19901 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 160399 - сняты с самоизоляции.