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Здоровье18 октября 2021 10:22

В Белгородской области детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на ковид

Такое решение было озвучено сегодня на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве
Алексей СЕРГУНИН
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К середине декабря в регионе будут сданы два быстровозводимых ковид-госпиталя.

К середине декабря в регионе будут сданы два быстровозводимых ковид-госпиталя.

Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве с участием главы региона Вячеслава Гладкова были озвучены ряд решений.

С сегодняшнего дня всех детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на ковид.

Тем временем в ковидных госпиталях в Белгороде будет организовано горячее питание для врачей.

К середине декабря в регионе будут сданы два быстровозводимых ковид-госпиталя. На этой неделе начнутся земляные работы.

Также велика вероятность о сдвиге срока начала осенних каникул на более ранний срок. Как вариант, на 25 октября.