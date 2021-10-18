В Белгородской области детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на ковид

К середине декабря в регионе будут сданы два быстровозводимых ковид-госпиталя.
Фото: ИВАНОВА Диана
Сегодня на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве с участием главы региона Вячеслава Гладкова были озвучены ряд решений.
С сегодняшнего дня всех детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на ковид.
Тем временем в ковидных госпиталях в Белгороде будет организовано горячее питание для врачей.
К середине декабря в регионе будут сданы два быстровозводимых ковид-госпиталя. На этой неделе начнутся земляные работы.
Также велика вероятность о сдвиге срока начала осенних каникул на более ранний срок. Как вариант, на 25 октября.