В Белгородской области детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на ковид

К середине декабря в регионе будут сданы два быстровозводимых ковид-госпиталя. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве с участием главы региона Вячеслава Гладкова были озвучены ряд решений.

С сегодняшнего дня всех детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на ковид.

Тем временем в ковидных госпиталях в Белгороде будет организовано горячее питание для врачей.

К середине декабря в регионе будут сданы два быстровозводимых ковид-госпиталя. На этой неделе начнутся земляные работы.

Также велика вероятность о сдвиге срока начала осенних каникул на более ранний срок. Как вариант, на 25 октября.