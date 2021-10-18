В Белгородской области пропал 15-летний подросток

В Белгородской области пропал подросток. фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Заявление об исчезновении 15-летнего подростка в Губкинском городском округе поступило в правоохранительные органы около полуночи 16 октября. По предварительным данным, накануне Дмитрий Ипатов сообщил родным, что пойдет на допзанятия, но домой так и не вернулся. Телефон и документы юноша с собой не взял.

В настоящее время над установлением его места нахождения работают полиция, Следственный комитет и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Правоохранители осмотрели место жительства подростка и пообщались с родными. Изучается также круг его общения. По данным регионального Следкома, 2020 году юноша уже уходил из дома, был поставлен на профилактический учет, прошел консультацию у психиатра-психолога. Проживает он с матерью, братом и сестрой. В настоящее время на учете не состоит.

По факту безвестного исчезновения подростка Следственным комитетом проводится проверка. Всех, кто знает, где он может находиться, просят сообщить информацию в правоохранительные органы по телефону: 8-910-369-94-37. Можно также позвонить полицию по телефону 02.