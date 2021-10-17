Еще 34 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1935-ти госпитализированных 81 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1932 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения и житель Курской области 1962 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 295 пациентов заболели, а выздоровели – 34.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 57915 человек, выздоровели – 50309, умерли – 1242.

Сейчас из 1935-ти госпитализированных 81 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

16370 белгородцев - на самоизоляции, 19850 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 158562 - сняты с самоизоляции.