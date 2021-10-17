Белгородские гандболисты дважды проиграли в Омске

После двух туров в активе белгородцев всего одно очко и промежуточное пятое место в таблице. Фото со страницы министерства спорта Омской области в VK.

Сегодня белгородский «Технолог-Спартак» потерпел очередное поражение в рамках чемпионата России в высшей лиге по гандболу.

После сенсационной пробуксовки в матчах с аутсайдером прошлого розыгрыша «ВГТУ-Воронеж» белгородцы отправились на выезд в Омск. Но и на сибирской земле не удалось познать радость победы.

Вчера местный «Скиф» выиграл с перевесом четыре гола – 39:35. А сегодня оформил еще более убедительную победу – 38:33.

Самыми результативными у гостей в первом матче стали Евгений Макин (8 очков), Игорь Неклюдов, Виталий Стрельников и Дмитрий Симонов (по 5). Сегодня чаще соперников огорчали Никита Бабкин, Дмитрий Калинин (по 6), Неклюдов и Стрельников (по 5).

Таким образом, после двух туров в активе белгородцев всего одно очко и промежуточное пятое место в таблице.

Следующие матчи чемпионата «Технолог-Спартак» 30 и 31 октября дома с астраханским «Динамо-СШОР».