В Белгородской области под колесами автомобиля пострадала десятилетняя девочка

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 15 октября, в городе Алексеевке. В районе шести часов вечера на улице Маяковского во дворе дома № 119-А 27-летняя автомобилистка на «десятке» сбила школьницу. По предварительным данным, десятилетняя девочка выбежала на проезжую часть из-за здания магазина и угодила прямо под колеса.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что ребенок получил травмы. Девочку госпитализировали в Алексеевскую центральную районную больницу.