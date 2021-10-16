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Общество16 октября 2021 11:33

В Белгородской области под колесами автомобиля пострадала десятилетняя девочка

По предварительным данным, она выбежала на дорогу из-за здания магазина
Анастасия Лемешко
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 15 октября, в городе Алексеевке. В районе шести часов вечера на улице Маяковского во дворе дома № 119-А 27-летняя автомобилистка на «десятке» сбила школьницу. По предварительным данным, десятилетняя девочка выбежала на проезжую часть из-за здания магазина и угодила прямо под колеса.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что ребенок получил травмы. Девочку госпитализировали в Алексеевскую центральную районную больницу.