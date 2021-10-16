Под Белгородом «Мазда» врезалась в остановку - 24-летний автомобилист пострадал

В пятницу, 15 октября, около полудня в Новооскольском городском округе произошло ДТП. По предварительным данным, на 96 километре автодороги «Белгород - М-4 «Дон» - Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» 24-летний водитель «Мазды СХ-5» не справился с управлением. Иномарка врезалась в дорожный знак, а затем протаранила автобусную остановку. Автомобилиста с травмами госпитализировали.

Еще одно ДТП с молодым водителем произошло в Алексеевском городском округе. На трассе «Иловка – Казацкое» 23-летний водитель «Лады Весты» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Молодого человека с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался.