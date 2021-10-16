МХК «Белгород» по буллитам переиграл гостей из Салехарда

В активе нашей команды 15 очков после десяти игр при разнице шайб 36:29. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Вчера в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» провел повторный поединок с салехардским «Ямалом» на «Оранжевом льду».

Уже спустя 23 секунды после начала встречи хозяева повели в счете – отличился Егор Домничев. Но обескураживающее начало не вывело «Ямал» из равновесия.

На 11-й минуте Кирилл Ламбин выправил ситуацию, а на 27-й – Артем Гузельбаев вывел гостей вперед.

После броска Гузельбаева белгородцам потребовалось всего 54 секунды, чтобы отыграться – точный бросок нанес Кирилл Тютченко.

На 34-й минуте Арслан Ямалов вновь вывел хозяев вперед – 3:2. Но в основное время победителя не удалось выявить – Павел Егоров реализовал численный перевес на 58-й минуте.

Овертайм прошел без заброшенных шайб, поэтому исход встречи пришлось решать в серии послематчевых буллитов.

У гостей точным оказался всего один бросок – отличился Ермолай Калашников. У белгородцев шайбы забросили – Домничев, Ямалов и Тютченко. Победа 3:1 по буллитам и 4:3 – в матче.

Таким образом, наши парни довели до шести встреч домашнюю победную серию и во второй раз кряду одолели «Ямал». Днем ранее белгородцы победили 2:1.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» поднялся на первое место в западной конференции. В активе нашей команды 15 очков после десяти игр при разнице шайб 36:29. В ТОП-5 также входят - «Россошь» (15, 33:25), «ЭкоНива-Бобров», «СКА-ГУОР Карелия» (по 13) и «Динамо-Юниор» (12).

Теперь 23 и 24 октября белгородцы сыграют на выезде с ХК «Брянск» (6-е место, 10 очков). Обе встречи начнутся в 13:00.