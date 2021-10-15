Белгородец впервые удостоен национальной премии в области адвокатуры

Борис Золотухин получил национальную премию в области адвокатуры. Фото: "КП" Архив

Седьмая по счету торжественная церемония награждения Национальной премией в области адвокатской деятельности и адвокатуры состоялась 13 октября в Москве. Лауреатов определили в пяти номинациях: «За честь и достоинство», «Деловая репутация», «Триумф», «Закон и Муза» и «Золотое перо». Последние две были утверждены в 2019 году. Сама премия – в 2008 году.

Впервые ее удостоен белгородец. Борис Золотухин стал лауреатом в номинации «Деловая репутация». Присягу адвоката он принял в 2003 году. Помимо юридического, имеет педагогическое образование – учитель истории, обществоведения и английского языка. Специализируется на уголовной защите.

- Имея практический опыт в уголовном процессе, сразу стал успешно применять его при защите доверителей, часто добиваясь оправдательных приговоров в отношении своих подзащитных, - сообщается на сайте Адвокатской палаты Белгородской области.

Он является автором многих публикаций в профессиональных изданиях. Награда в его копилке далеко не первая. За добросовестную защиту прав граждан он четыре раза отмечался почетными грамотами областной Адвокатской палаты. В 2009 году - почетной грамотой управления Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области. В 2014 году региональное отделение Ассоциации юристов России признало его лучшим юристом Белогорья в номинации «Правовая защита граждан». В 2020 году Бориса Золотухина наградили медалью Федеральной Палаты адвокатов Российской Федерации «За заслуги прав и свобод граждан» 1 степени. Теперь его имя вписано вписали еще и в Книгу почета российской адвокатуры.