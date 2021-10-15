Какая погода ждет белгородцев в выходные

На выходных в Белгородской области дождей не ожидается. фото: Артем Гребеник.

Судя по прогнозам синоптиков, в выходные белгородцы смогут насладиться осенними пейзажами. Прятаться под крышами и зонтиками в ближайшие два дня не придется.

В субботу, 16 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный - 4-9 метров в секунду. Ночью будет от -2 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Утро воскресенья, 17 октября, выдастся пасмурным. Днем будет облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный – 2,4 метра в секунду. Ночью ожидается +1…+6 градусов. Днем -+11…+16 градусов тепла.