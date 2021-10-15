Белгородца подозревают в угоне автомобиля у тещи

В Борисовском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лифан» под управлением нетрезвого мужчины. Выяснилось, что 29-летний местный житель уже привлекался за пьяную езду, кроме того, машина ему не принадлежит. Собственницей оказалась теща, которая сообщила полицейским, что не передавала зятю управлением транспортным средством.

По предварительной информации, автомобиль находился в пользовании ее дочери. После семейно ссоры мужчина без разрешения взял ключи и отправился колесить.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела за повторное управление в нетрезвом виде и угон. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.