Белгородские полицейские выиграли мини-футбольный турнир среди областных ведомств

Белгородские полицейские не проиграли ни одного матча. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Вчера, 14 октября, состоялись финальные игры по мини-футболу, посвященные Дню судебного пристава, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Победу в соревнованиях с участием семи команд областных ведомств одержали сотрудники УМВД России по Белгородской области.

Второе место у команды Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области. Третье – у команды Правительства Белгородской области.

Лучшим бомбардиром турнира признан военнослужащий команды авиационной группы отдельного обезвреживания объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ России, а лучшим вратарем - курсант Белгородского юридического института имени И.Д. Путилина Дмитрий Патрушев.