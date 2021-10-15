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Спорт15 октября 2021 15:37

Белгородские полицейские выиграли мини-футбольный турнир среди областных ведомств

Соревнования завершились накануне на базе региональной организации общества «Динамо»
Алексей СЕРГУНИН
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Белгородские полицейские не проиграли ни одного матча. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Белгородские полицейские не проиграли ни одного матча. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Вчера, 14 октября, состоялись финальные игры по мини-футболу, посвященные Дню судебного пристава, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Победу в соревнованиях с участием семи команд областных ведомств одержали сотрудники УМВД России по Белгородской области.

Второе место у команды Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области. Третье – у команды Правительства Белгородской области.

Лучшим бомбардиром турнира признан военнослужащий команды авиационной группы отдельного обезвреживания объединенного авиационного отряда специального назначения ФСБ России, а лучшим вратарем - курсант Белгородского юридического института имени И.Д. Путилина Дмитрий Патрушев.