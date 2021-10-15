Белгородские росгвардейцы выявили сильнейших в рукопашном бое

Победителям и призерам соревнований были вручены грамоты, а команде победителю - переходящий кубок. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

- В Белгороде на базе спортивного зала вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии состоялся турнир по рукопашному бою, - сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

За призы в семи весовых категориях сражались более 30-ти сотрудников.

По итогам состязаний сильнейшей стала команда СОБР, второе место завоевали бойцы ОМОН, а тройку лидеров замкнули росгвардейцы из вневедомственной охраны.

- Занятие рукопашным боем способствует формированию морально-волевых качеств сотрудников и военнослужащих, - обратился к участникам во время награждения призеров командир СОБР Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Сергей Ольшанский. - Поздравляю всех с заслуженными наградами и желаю показать достойные результаты на чемпионате Центрального округа.

Победителям и призерам соревнований были вручены грамоты, а команде победителю - переходящий кубок.