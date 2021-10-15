Белгородские туристы стали чемпионами Европы

По сумме двух дней победу праздновали Дарья Елисеева и Виктор Татаринцев. Вторыми стали Алексей Жильцов и Виктория Чеботарева. Фото управления образования администрации Белгорода.

В белорусском Бобруйске состоялся чемпионат Европы по спортивному туризму.

Победу на длинной дистанции одержали Дарья Елисеева (пятый класс), Виктор Татаринцев и Виктория Чеботарева (оба – третий класс). Второе место занял Алексей Жильцов.

На короткой дистанции (третий класс) первые места заняли Виктор Татаринцев и Виктория Чеботарева, в пятом классе вновь выиграла Дарья Елисеева.

По сумме двух дней победу праздновали Дарья Елисеева и Виктор Татаринцев. Вторыми стали Алексей Жильцов и Виктория Чеботарева.