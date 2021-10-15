Более 50 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1682-х госпитализированных 91 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.
Это две жительницы Белгорода 1945 и 1952 годов рождения, проходившие лечение белгородской городской больнице №2. Также среди скончавшихся - жительница Старооскольского городского округа 1950 года рождения и жительница Курской области 1938 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.
За это же время 282 пациента заболели, а выздоровел – 201.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 57327 человек, выздоровел – 50031, умерли – 1233.
Сейчас из 1682-х госпитализированных 91 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.
16162 белгородца - на самоизоляции, 19667 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 154888 - сняты с самоизоляции.