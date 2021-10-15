Пьяный белгородец на «Ладе» влетел в забор - пострадала 16-летняя пассажирка

В Белгородской области в ДТП с пьяным водителем пострадала несовершеннолетняя девушка. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в четверг, 14 октября, в час ночи на улице Юбилейная города Валуйки. По предварительным данным, 23-летний пьяный водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со стороны улицы Максима Горького в направлении Пролетарской. На перекрестке неравнозначных дорог он не справился с управлением. В результате автомобиль слетел с дороги и протаранил кирпичный забор.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила шестнадцатилетняя пассажирка автомобиля, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.