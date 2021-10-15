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Экономика15 октября 2021 11:06

Потребкредит «Открытия» - в топ-3 по привлекательности

Эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» назвали предложение банка одним из лучших на российском банковском рынке
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По рассматриваемым параметрам кредит ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» занял третье место по итогам сентября 2021 года.

По рассматриваемым параметрам кредит ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» занял третье место по итогам сентября 2021 года.

Потребительский кредит в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, предварительное решение «Открытие» примет за 3 минуты. Полный список условий - на сайте банка.

Напомним, «Выберу.ру» входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.

К примеру, аналитики ежемесячно сравнивают условия предоставления потребительских кредитов у топ-50 банков по объемам кредитования и выбирают 20 лучших. Главные критерии сравнения - надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат.