Потребкредит «Открытия» - в топ-3 по привлекательности

По рассматриваемым параметрам кредит ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» занял третье место по итогам сентября 2021 года.

Потребительский кредит в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, предварительное решение «Открытие» примет за 3 минуты. Полный список условий - на сайте банка.

Напомним, «Выберу.ру» входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.

К примеру, аналитики ежемесячно сравнивают условия предоставления потребительских кредитов у топ-50 банков по объемам кредитования и выбирают 20 лучших. Главные критерии сравнения - надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат.