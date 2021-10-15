Белгородские хоккеисты прервали серию из четырех поражений

МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Вчера в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» встречался на «Оранжевом льду» с салехардским «Ямалом».

Уже на третьей минуте гости вышли вперед – отличился Егор Бублик. Спустя 73 секунды белгородцы выправили ситуацию – шайбу забросил Мартин Слепынин.

Победный и одновременно последний бросок в матче на 23-й минуте провел Кирилл Тютченко – 2:1.

Таким образом, наши парни прервали серию из четырех поражений.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. В активе нашей команды 13 очков после девяти игр при разнице шайб 32:26. Выше располагаются «СКА-ГУОР Карелия» (13, 35:22) и «Россошь» (13, 29:22).

В ТОП-5 также входят «Динамо-Юниор» (12) и «ЭкоНива-Бобров» (11).

Сегодня, 15 октября, белгородцы проведут второй матч с «Ямалом». Начало в 19:00.