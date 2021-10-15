Белгородский «Салют» крупно проиграл в Брянске

Это уже четвертая неудача белгородцев в этом сезоне, и вторая в играх с брянским клубом. Фото со страницы «Салюта» в VK.

Вчера в рамках 16-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» уступил в Брянске местному «Динамо» - 0:3.

Хет-трик оформил Юрий Пугачев – он поразил ворота белгородцев на 5-й, 10-й. и 25-й минутах. «Салют» мог уйти от крупного поражения, но на 62-й минуте Денис Дегтев не смог реализовать пенальти.

«Салют»: Ковалев, Мастеров, Крикуненко, Викторов (Жилмостных, 77), Большунов, Корнеев, Дудайти, Малахов (Матвевнин, 81), Корольков, Агеев (Канищев, 78), Дегтев.

Это уже четвертая неудача белгородцев в этом сезоне, и вторая в играх с брянским клубом. В первом круге «Динамо» победило «Салют» 2:0.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 29-ю очками занимает четвертое место. Выше нас располагаются «Саратов», брянское «Дианмо» (по 32 балла) и «Динамо» из Владивостока (30). В ТОП-5 также входит «Рязань» (26).

Наш Денис Дегтев занимает третье место в споре бомбардиров с семью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с 11-ю точными ударами.

Теперь 19 октября «Салют» дома примет дубль тульского «Арсенала».