Белгородская область занимает шестое место в стране по плотности улично-дорожной сети

Вячеслав Гладков посетил цех по производству бетонных изделий, площадку для складирования инертных материалов и производственную лабораторию. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Показателем развития дорожного хозяйства Белгородской области является плотность улично-дорожной сети. По нему регион занимает третье место в Центральном федеральном округе (после Москвы и Московской области) и шестое место в стране. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Максимум усилий сейчас направлено на повышение безопасности на дорогах, качественное содержание и эксплуатацию. Для решения данной задачи в 2021 году выделено порядка 750 миллионов рублей. В общей сложности в дорожную сферу вложено более 20 миллиардов рублей.

- Планов много, ждем предложений и новаций, будем вместе работать на благо нашего региона, - обратился к представителям дорожно-строительных компаний губернатор Вячеслав Гладков. - В проекте бюджета на 2022 год мы уже сейчас видим порядка 16 млрд рублей, это областные и муниципальные деньги, надеемся, что и федеральные тоже появятся. Безусловно, в течение года будем увеличивать финансирование по отдельным дорогам. Чем больше будет в нормативном состоянии, тем меньше придется ремонтировать. Обязательно надо делать упор и на гарантийный срок сдачи дорог в эксплуатацию. Современные технологии позволяют это сделать. Новые разработки тоже уже надо принимать во внимание. Запрос у людей большой. Соберем всю нужную информацию и отработаем белгородские стандарты. Обязательно потом доведем до жителей.

Также Вячеслав Гладков посетил цех по производству бетонных изделий, площадку для складирования инертных материалов и производственную лабораторию.