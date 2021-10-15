Мальчики бежали один километр, девочки – 500 метров. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Почти 500 белгородских школьников приняли участие в легкоатлетическом кроссе.

- Не было ни года, чтобы он не проводился, - отметил главный судья соревнований Александр Загорельский. - Даже в пандемию в 2020 году мы успели его провести. Никаких перерывов не было, 64 года он проходит.

В Архиерейской роще собрались учащиеся 5–11 классов со всего города, чтобы побороться за первое место. Команда состояла из десяти человек – пять мальчиков и пять девочек. Мальчики бежали один километр, девочки – 500 метров.

- Забег вышел немного сложным, - рассказал ученик гимназии №3 Даниил Иваносов. - Давно в Архиерейской роще не бегал. А так все понравилось.

Он занимается плаваньем восемь лет, любит бегать. Его личный рекорд - 21 километр на белгородском полумарафоне PULSE.

- Надо еще поработать над темпом и дыханием, - делится мыслями Виктория Колесник. - Соревнования были сложноватыми, но я справилась.

Виктория учится в школе №36, она занимается легкой атлетикой два года – бегает на длинные дистанции.

За победу в личном первенстве боролись около пятисот человек. В командном первенстве участвовали 50 школ. Жюри подсчитает баллы на этой неделе. Управление физкультуры и спорта отметит всех победителей грамотами и медалями за призовые места.