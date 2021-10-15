На белгородских дорогах инспекторы ГИБДД ловят лихачей «Бинарами»

На белгородских дорогах вновь появились сотрудники ГИБДД с ручными радарами «Бинар». Они работают на высокоскоростных и аварийно-опасных участках дорог. Как отметили в региональной Госавтоинспекции, приборы позволяют фиксировать превышение скорости как встречного, так и попутного транспорта.

Только с 1 августа по 11 октября с помощью радиолокационных измерителей выявили 242 нарушителя. На величину более двадцати, но не более сорока километров в час превысили скорость 164 водителя. Более сорока, но не более шестидесяти километров в час - 53. Свыше шестидесяти, но не более восьмидесяти километров в час гнали восемь водителей. За превышение скорости больше чем на 80 километров в час привлечен один человек. За повторные правонарушения - шестнадцать любителей быстрой езды.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей к строгому соблюдению ПДД, тем более что уже рано темнеет, плюс лепту в статистику аварийности могут внести осенние дожди. Цифры итак не радуют. Как уже сообщалось, соответствии в с нацпроектом «Безопасные качественные дороги» смертность от ДТП в 2021 году в регионе не должна превысить 128 человек. При этом на белгородских дорогах уже 97 погибших.