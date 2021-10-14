Строительство планировавшегося в центре Белгорода памп-трека перенесли на Корочанскую

В Белгороде строят памп-трек. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Напомним, строительство памп-трека - специальной велотрассы с чредой препятствий, администрация Белгорода анонсировала в начале октября. Планировалось, что он расположится возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Однако там оказалось слишком много инженерных сетей.

- Также в планах построить здесь дорожную развязку. Объекты могли оказаться слишком близко друг к другу, что было бы небезопасно для велосипедистов, - сообщили в мэрии.

Место строительства перенесли к ледовой арене «Серебряный Донец». фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В итоге место строительства перенесли к ледовой арене «Серебряный Донец» на Корочанской. По данным администрации, земляные работы уже начались. Завершить строительство обещают по плану к концу ноября. Если позволит погода, опробовать памп-трек белгородцы смогут в этом году.