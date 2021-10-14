В Белгороде продолжаются рейды по маскам – за день выявили 21 нарушение

В маршрутках пассажирам на каждой остановке будут напоминать о масках. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В четверг, 14 октября, рейды по выявлению нарушителей масочного режима прошли в двух торговых центрах, расположенных на «Водстрое» и маршрутках, которые курсируют по проспекту Богдана Хмельницкого. В них принимали участие сотрудники полиции, муниципальной стражи и управления ГОЧС.

По данным администрации города, всего выявили 21 нарушение. Составлены протоколы. Санкции – штраф от тысячи рублей.

В мэрии также сообщили, что водителям рекомендовано на каждой остановке напоминать пассажирам о необходимости использования масок. В ближайшее время также планируется провести заседание с участием руководителей транспортных компаний по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Только за последние сутки ковидом в городе заболели 91 человек. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

Напомним, 14 октября стало известно, что в регионе вводят QR-коды в общественных местах. Кроме того, ограничено посещение подростками общепитов и торговых центров без сопровождения взрослых и проведение банкетов с участием более пятидесяти человек.