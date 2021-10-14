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Общество14 октября 2021 17:05

В пятницу в Белгородской области будет преимущественно без осадков, а ночью ожидается мороз

Днем воздух прогреется до +13 градусов
Анастасия Лемешко
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В пятницу в регионе дождей не предвидится.

В пятницу в регионе дождей не предвидится.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В последний день рабочей недели в Белгородской области будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный. Порывы могут достигать семи-двенадцати метров в секунду.

Ночью 15 октября ожидается от одного градуса мороза до четырех градусов тепла. Днем в пятницу воздух прогреется до +8…+13 градусов. А вот на выходных, судя по прогнозам синоптиков, в регионе пройдут дожди. Правда, небольшие. Днем в субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше отметки +12 градусов.