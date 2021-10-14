В пятницу в Белгородской области будет преимущественно без осадков, а ночью ожидается мороз

В пятницу в регионе дождей не предвидится. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В последний день рабочей недели в Белгородской области будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный. Порывы могут достигать семи-двенадцати метров в секунду.

Ночью 15 октября ожидается от одного градуса мороза до четырех градусов тепла. Днем в пятницу воздух прогреется до +8…+13 градусов. А вот на выходных, судя по прогнозам синоптиков, в регионе пройдут дожди. Правда, небольшие. Днем в субботу и воскресенье столбики термометров не поднимутся выше отметки +12 градусов.