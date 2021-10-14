Под Белгородом нашли фрагменты сбитого в 1943 году самолета и останки погибшего пилота

фото: со страницы Управления лесами Белгородской области в соцсети.

В Шебекинском городском округе нашли фрагменты сбитого в 1943 году одноместного самолета модели Ла-5. Их подняли на поверхность сотрудники историко-поискового клуба «Обелиск», благотворительного военно-патриотического фонда «Застава Святого Ильи Муромца», лесничества и Лесопожарного центра.

фото: со страницы Управления лесами Белгородской области в соцсети.

Сообщается, что в годы войны такой самолет был весьма востребован. Его отличали мощный двигатель, маневренность, легкость и дешевизна. Корпус изготавливался из фанерного шпона. На таких самолетах устанавливали две двадцатимиллиметровые пушки. Допускалась также подвеска двух пятидесятикилограммовых бомб.

фото: со страницы Управления лесами Белгородской области в соцсети.

При проведении поисковых работ были обнаружены останки пилота и мелкие фрагменты корпуса: шестерни и передаточные механизмы. Некоторые детали хорошо сохранились. Ценной находкой стал фрагмент номера двигателя. Его тщательно очистят от налипшего грунта и отправят в Центральный архив Министерства обороны России, чтобы установить личность погибшего летчика, который, наверняка, считался пропавшим без вести.