В Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого ночью сгорели три автомобиля

фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

В ночь с 13 на 14 октября в одном из дворов на проспекте Богдана Хмельницкого загорелись автомобили. По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 02 часа 53 минуты. Загорелись три иномарки - «Киа Сид», «Киа Спортейдж» и «Хендай Крета». Полностью возгорание ликвидировали уже в 03 часа 05 минут.

Открытые источники сообщают, что причиной происшествия мог стать поджог. Разобраться в ситуации предстоит правоохранителям. В пресс-службе УМВД сообщили, что по этому факту уже проводится проверка.