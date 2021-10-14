В Белгородской области осудили двух несовершеннолетних угонщиков

В Чернянке двое подростков ухитрились совершить три угона за одну ночь – с 10 на 11 мая 2021 года. По данным Следственного комитета, пятнадцатилетний и семнадцатилетний парни сначала угнали на улице Гайдара «Фольксваген» и врезались на нем в столб. Бросив машину, приятели отправились на улицу Гоголя, где открыли «ВАЗ» и уехали на нем кататься. Оставив машину, они присмотрели себе еще один отечественный автомобиль на улице Лермонтова. Подростки вытолкали его со стоянки, но завести не смогли из-за отсутствия аккумулятора.

Утром хозяева автомобилей обратились в полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что 17-летний юноша также причастен к краже денег из машины, совершенной еще в декабре 2020 года.

По информации СК, юноши не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Оба уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности.

На этот раз по решению суда семнадцатилетний подросток получил год ограничения свободы. Его пятнадцатилетнего приятеля освободили от уголовной ответственности, однако отправили его на два с половиной года в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.