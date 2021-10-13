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Общество13 октября 2021 23:20

Забывшего про штраф белгородца посадили на десять суток за решетку

Цена вопроса – две тысячи рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Мировой судья назначил по пять суток административного ареста за каждое правонарушение. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Мировой судья назначил по пять суток административного ареста за каждое правонарушение. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Началось все с того, что житель Борисовского района за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения был оштрафован на 2000 рублей в соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ.

Так как нарушитель правопорядка не заплатил штраф в срок, пристав-исполнитель назначил два административных протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

В итоге мировой судья назначил по пять суток административного ареста за каждое правонарушение.

- Теперь мужчине придется не только оплатить штрафы, но и отбыть наказание в специализированном изоляторе для административно-задержанных, - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.