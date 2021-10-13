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Экономика13 октября 2021 13:32

«Открытие» - активный участник Евразийского женского форума

Главная тема мероприятия обозначена как «Женщины: глобальная миссия в новой реальности»
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Банк в прямом эфире представляет возможности и инструменты цифровизации бизнеса.

Банк в прямом эфире представляет возможности и инструменты цифровизации бизнеса.

Форум пройдет с 13 по 15 октября. Ключевая повестка: как начать свое дело и использовать современные бизнес модели, как трансформировать бизнес в эпоху цифровизации, как выйти на международные рынки.

В цифровом пространстве мероприятия, запущенном банком совместно с VK, выступят успешные предприниматели, лидеры digital - индустрии и международных компаний, а так же представители органов власти и институтов поддержки бизнеса.

В числе спикеров - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель президента – председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова, генеральный директор Amway в России Ирина Меньшикова и другие успешные бизнес-женщины.

Всем желающим предлагают стать частью этого уникального события, пройти регистрацию и присоединиться к прямой трансляции в социальной сети VK «Открытие для бизнеса».