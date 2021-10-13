При этом, как отмечает глава региона, больница полностью укомплектована кадрами, оборудованием и препаратами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Вячеслав Гладков посетил красную зону белгородской городской больницы № 2, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На основной площадке ковидного фонда региона сейчас лечатся 500 пациентов, из них 73 человека - попали в реанимацию. Самому молодому пациенту 21 год. Как отмечают врачи, за последние полгода картина изменилась - в основном болеют молодые люди, которые не сделали прививку от COVID-19.

При этом, как отмечает глава региона, больница полностью укомплектована кадрами, оборудованием и препаратами. Медперсонал, работающий в красной зоне, получает все положенные выплаты.

Основной проблемой в настоящее время является рост числа заболевших. И в этой ситуации Вячеслав Гладков в очередной раз напомнил жителям, что единственный метод борьбы с инфекцией и помощь врачам - вакцинация.