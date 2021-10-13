Белгородские спортсменки стали бронзовыми призерками чемпионата мира по чир спорту

Девушки из белгородской команды «Оптима» оказались в тройке лучших команд мира наряду с японками и американками. Фото ЦСП Белгородской области.

Чемпионат мира по чир спорту ежегодно проходит в американском Орландо. Но в этом году (в связи с пандемией) международная федерация приняла решение провести турнир в заочном формате.

Это стало уникальной возможностью для наших спортсменов, которые ранее не могли принять участие в турнире из-за финансовых сложностей для выезда в США.

К участию допускаются члены сборной команды, завоевавшие первое место на национальном чемпионате. В дисциплине «чир джаз группа» участвовали действующие чемпионы России из белгородской команды «Оптима».

- Было сложно из-за того, что видео «съедает» эмоциональную подачу, и остается только техника, синхрон и однородность, - рассказывает тренер команды Екатерина Луповская. - Нужно было идеально отработать программу. В нашей дисциплине участвовали страны фавориты в чирлидинге: США, Япония, Эквадор. Войти в тройку лидеров - это была мечта всей нашей команды. Быть в тройке вместе с США и Японией гордость для нас.

В итоге наши спортсменки стали бронзовыми призерами турнира.