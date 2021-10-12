Белгородец избил, ограбил и прокатил в багажнике знакомого из бара

История началась в одном из баров Белгорода. Здесь подозреваемый – 23-летний житель Красной Яруги - познакомился с 39-летним мужчиной. Во время поездки по ночному городу новоиспеченные приятели повздорили.

По версии следствия, закончилось все тем, что молодой человек сначала силой отобрал у своего нового знакомого две с половиной тысячи рублей, а потом в багажнике своего автомобиля отвез его в Дубовое. Там «пленник» сумел выбраться и попытался убежать, но обидчик вновь настиг его, избил и заставил перевести еще 2600 рублей на свой счет. Помимо этого, молодой человек снял с руки нового знакомого кольцо, сломав тому палец. В больнице у пострадавшего мужчины обнаружился еще и перелом ребра.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, белгородским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия. Жителю Красной Яруги может грозить до семи лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование продолжается.