Завтра в Белгородской области ожидается до 18 градусов тепла и небольшие дожди

Осень продолжает вступать в свои права, после теплой среды в регионе начнет холодать. фото: Артем Гребеник.

Белгородцам снова придется доставать зонтики. В ближайшие дни в регионе ожидаются небольшие дожди. По прогнозам синоптиков, в среду, 13 октября, погода будет облачная, с прояснениями. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов. Днем потеплеет до +13…+18 градусов.

Ветер завтра будет дуть юго-восточный. Его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду. Со среды по пятницу в регионе пройдут небольшие дожди. Постепенно в Белгородской области будет холодать и установится пасмурная осенняя погода.