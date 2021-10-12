В Старом Осколе пассажир такси во рту прятал от полиции закладку с наркотиками

Вечером 8 октября сотрудники ДПС остановили в одном из садоводческих товариществ Старого Оскола такси. Полицейских сразу же насторожило поведение двух пассажиров. Когда их попросили выйти из машины, 39-летний мужчина выплюнул на асфальт сверток с наркотиками. Как позже выяснилось, он заказал «синтетику» через интернет и планировал употребить вместе с приятелем. В изъятом свертке было около полутора граммов наркотиков, что считается крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, проходить медосвидетельствование пассажиры отказались, за что обоих привлекли к административной ответственности. Помимо этого, 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении наркотиков. Он может лишиться свободы на десять лет.