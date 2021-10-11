В Белгородской области вынесли приговор «вору в законе»

За занятие высшего положения в преступной иерархии уроженца Тбилиси приговорили к девяти годам строгого режима. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Уроженца города Тбилиси задержали в июне 2020 года. Он находился в приграничной зоне – в районе села Рождественка Грайворонского городского округа Белгородской области. Оттуда до Украины - рукой подать. По информации правоохранителей, до этого мужчина проживал в Москве.

Во время опроса пограничники выяснили, что имеют дело не просто с мигрантом. Мужчина сам рассказал им, что является так называемым «вором в законе». Его привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и передали для дальнейшего разбирательства полиции и сотрудникам ФСБ. Результаты оперативно-розыскных мероприятий подтвердили высокий статус задержанного в криминальной среде. В Следственном управлении УМВД России по Белгородской области в отношении мужчины возбудили дело по относительно новой в Уголовном кодексе статье - «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ее ввели лишь в 2019 году.

Следствие и суд установили, что фигурант больше тридцати лет занимал высшее положение в преступной иерархии. Как отметили в прокуратуре Белгородской области, в колониях он провел в общей сложности больше двадцати лет своей жизни. И там, и на свободе мужчина придерживался и продвигал криминальные идеи и традиции. Не отказался он от них и после введения уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

В итоге суд признал его виновным. Теперь 54-летний мужчина должен отправиться в колонию строгого режима на девять лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.