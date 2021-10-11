Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт11 октября 2021 15:52

Белгородская тхэквондистка выиграла первенство России

Турнир прошел в Костроме
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Анастасия Суменкова (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

Анастасия Суменкова (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

В Костроме финишировало первенство России по тхэквондо в разделе пхумсе.

В соревнованиях приняли участие 377 спортсменов из 33-х регионов страны.

Воспитанница Ракитянской СШ Анастасия Суменкова (тренер Геннадий Федченко) завоевала золотую награду в дисциплине фристайл. Теперь наша землячка выступит в составе молодежной сборной России на первенстве Европы.

Напомним, что в прошлом месяце Суменкова выиграла международный рейтинговый турнир President's Cup European Region в Стамбуле.