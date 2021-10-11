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Общество11 октября 2021 14:51

Белгородцы получат налоговый вычет за занятия спортом

Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем чтении
Алексей СЕРГУНИН
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Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей (13 процентов от максимальной суммы 120 тысяч).

Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей (13 процентов от максимальной суммы 120 тысяч).

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Белгородцы получат налоговый вычет за занятия спортом. Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем чтении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей (13 процентов от максимальной суммы 120 тысяч). Получить его можно будет с января 2022 года за услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр Минспорта. В данный момент список формируется на основе данных регионов.

Подать заявку и документы, подтверждающие ведение физкультурно-оздоровительной деятельности, на включение в реестр спортивная организация или индивидуальный предприниматель могут до 16 октября в управление по физической культуре и спорту Белгородской области.

Дополнительная информация по телефону 8-910-228-12-02.